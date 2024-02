Senza Atr sos parcheggi obsoleti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il consiglio comunale è stato tenuto all’oscuro della chiusura di Atr. L’accusa è di Luigi Di Placido (nella foto), consigliere comunale di cambiamo che ha partecipato lunedì sera alla seduta consiliare dedicata ad Atr dopo che l’amministratore unico Guido Piraccini ha comunicato in un’intervista al nostro giornale l’avvio della procedura formale di chiusura della società. "Abbiamo saputo alla seduta di lunedì – afferma Di Placido – che nell’ottobre 2021,era stato commissionato il primo incarico ad uno studio di consulenza che doveva effettuare un check approfondito sulla società, proponendo delle soluzioni. Nessuno si è degnato di comunicare in consiglio comunale o in commissione gli esiti del primo lavoro nel 2022 né quello del secondo consegnato nel 2023. Al di là del fatto che ’Energie per la Città’ stia assorbendo al suo interno sempre maggiori attività, tutti i ...