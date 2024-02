Senaldi contro Ultima Generazione su La7 | “Mantenuti dai genitori | non sanno nulla” E sul suo schermo compaiono palloncini colorati

ammiraglia contro ammiraglia, volto popolare contro volto Su Rai2 è andata in onda l'ultima puntata del gioco 'The Floor', che ha Annalisa Chirico, Roberto Poletti, Pietro Senaldi, Andrea Scanzi,

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “I ragazzi di, come sa chiunque abbia parlato con loro, nondi ambiente e non sono un fattore di produzione di questo paese. Sono gente mantenuta dai, mentre gli agricoltori che protestano sono persone che si fanno il mazzo da mane a sera. Noi abbiamo incontrato i ragazzi dinella redazione del giornale. Sembra di stare all’asilo quando parli con loro. Sono completamente imbottiti di ideologia”. È l’attacco che il condirettore di Libero Pietro, in collegamento con L’aria che tira (La7), sganciai giovani attivisti di, attirandosi le durissime critiche degli ospiti in studio, in primis dal giornalista Luca ...