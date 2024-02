Semplificare fino ad annullare “Simon Boccanegra” alla Scala

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In un mondo nel quale tutte le esperienze devono essere facili, veloci, consumabili, l’opera ci sospinge in una sorta di metaverso che, anche solo per poche ore, consente di riflettere (anche) sul ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti