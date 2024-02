L' Inter è favorita per lo scudetto , ma non è una novità, poi se Prova giocate non semplici, non perde palloni e li recupera. È

Semplici: «Inter favorita per 2 motivi, ma campionato non chiuso» (Di giovedì 15 febbraio 2024) Semplici si esprime sulla lotta scudetto con Inter e Juventus coinvolte. L’allenatore ritiene i nerazzurri favoriti, ma non parla ancora di campionato chiuso. PREMATURO ? Leonardo Semplici, in diretta sul canale Instagram di Sport Mediaset, ha parlato così della lotta scudetto: «campionato non finito e mi auguro di no. Chiaro che con sette punti di vantaggio e con una partita da recuperare, anche se l’Atalanta è sempre difficile da affrontare, l’Inter ha una grande chance. Ma credo sia ancora prematuro parlare di discorso chiuso. L’Inter deve affrontare un finale di stagione con tante partite e la Juventus può sicuramente ancora dare filo da torcere. Ma per come si esprime e per il valore della rosa, l’Inter rimane la ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di giovedì 15 febbraio 2024)si esprime sulla lotta scudetto cone Juventus coinvolte. L’allenatore ritiene i nerazzurri favoriti, ma non parla ancora di. PREMATURO ? Leonardo, in diretta sul canale Instagram di Sport Mediaset, ha parlato così della lotta scudetto: «non finito e mi auguro di no. Chiaro che con sette punti di vantaggio e con una partita da recuperare, anche se l’Atalanta è sempre difficile da affrontare, l’ha una grande chance. Ma credo sia ancora prematuro parlare di discorso. L’deve affrontare un finale di stagione con tante partite e la Juventus può sicuramente ancora dare filo da torcere. Ma per come si esprime e per il valore della rosa, l’rimane la ...

