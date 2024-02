Scuola media Conero di Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In Medio Oriente sono in corso diversi conflitti e il principale riguarda la guerra che Israele sta portando nella striscia di Gaza, territorio della Palestina, contro Hamas, un’organizzazione politica palestinese, per la liberazione di ostaggi sequestrati durante un sanguinoso attacco avvenuto il 7 ottobre 2023 in territorio israeliano da parte del Movimento Islamico di Resistenza. La preoccupazione internazionale, oltre che per motivi umanitari, è rivolta agli equilibri politici e commerciali che interessano le zone colpite dal conflitto. Infatti anche il transito navale nel Mar Rosso è coinvolto dalle ostilità poiché gli Houthi, un gruppo armato dello Yemen, Stato all’estremità meridionale della Penisola araba, attaccano le navi all’ingresso del Canale per impedire che giungano rifornimenti ad Israele. Così facendo le milizie yemenite stanno provocando una crisi globale nel ...