Si garantisce lo scudo penale per tutto il 2024 per il personale per tutto il 2024 per il personale sanitario e quello erariale Scintille in Commissione dopo la proroga di sei mesi della

Scudo erariale, c'è la proroga: a chi è rivolto e quanto durerà (Di giovedì 15 febbraio 2024) È una forma di protezione dal cosiddetto danno erariale. Gli amministratori potranno usufruirne per 6 mesi, ma la Corte dei Conti si schiera contro Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di giovedì 15 febbraio 2024) È una forma di protezione dal cosiddetto danno. Gli amministratori potranno usufruirne per 6 mesi, ma la Corte dei Conti si schiera contro

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Dalle multe ai no-vax alle misure per gli agricoltori: cosa c'è nel decreto Milleproroghe Dopo l'ok del Senato, il provvedimento arriva alla Camera. Il via libera definitivo è atteso entro lunedì. Ecco cosa prevedono i nuovi emendamenti ... Milleproroghe, Fnomceo: lo scudo legale non basta. Serve nuova legge Il Presidente Fnomceo Filippo Anelli, pur ringraziando il ministro della Salute punta su una legge organica sulla responsabilità professionale ... Milleproroghe: al via l'esame nell'Aula della Camera Nel caso, il voto finale del testo slitterebbe a martedì. Scudo erariale nella P.a, scontro con la Corte dei conti. Il Milleproroghe passa nel caos. Medici in corsia fino a 72 anni Anche per tutto il ...

Video di Tendenza