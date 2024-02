Sei mesi di sospensione. È questa la punizione inflitta a tre studenti dell'Università Bocconi di Milano per aver pubblicato sui social una serie di commenti offensivi e discriminatori dopo che l'istituto ha introdotto i bagni gender neutral nelle sue strutture. "Li userò, ma non per andare in bagno", è il commento di uno

Scrivono sui social commenti offensivi contro i bagni gender neutral della Bocconi: l'Università li sospende per sei mesi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sei mesi di sospensione. È questa la punizione inflitta a tre studenti dell'Università Bocconi di Milano per aver pubblicato sui social una serie di commenti offensivi e discriminatori dopo che l'istituto ha introdotto i bagni gender neutral nelle sue strutture. «Li userò, ma non per andare in bagno», è il commento di uno di loro. «Li puoi letteralmente usare per andare a trans», ha scritto un altro. E ancora: «Ma non diciamo pagliacciate. Può piacerti chiunque, ma sei hai il pesce resti un maschio. E vai nel bagno adatto». A diffondere per primi i commenti e il caso sono stati i gestori della pagina Instagram "Proletariato Bocconiano".

