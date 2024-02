Scontro diretto | Gucci resta solo È saltata la panchina avversaria

L'ha poi chiusa Gucci, mettendo a segno una doppietta personale. Grande attesa anche per Foggia - Benevento , scontro diretto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. La frase attribuita a Freak Antoni, riassume perfettamente la gara di Cesena di martedì sera e vale anche per la precedente trasferta di Pontedera. Anche allo stadio Manuzzi, in una cornice da categoria superiore, l’Arezzo si è fatto gol da. Stavolta è toccato a Chiosa deviare in modo fatale un cross in area. Un autogol che ha portato alla sconfitta contro la capolista nonostante una prova volitiva e solida che ha limitato fortemente la corazzata del girone. Con quella di venerdì contro i granata, insomma, fanno due gare fuori casa contro squadre che precedono gli amaranto in classifica disputate col giusto piglio, tenendo bene il campo e concedendo le briciole agli avversari. Eppure, è arrivato unpunto. E ora, con la Recanatese domenica, diventa uno...