Scontri violentissimi alla Rai di Bologna | odio rosso sui poliziotti e la folle richiesta al Tg

E ancora, ieri - martedì 13 febbraio - a Napoli gli scontri tra manifestanti pro - Palestina e polizia sotto alla sede Rai del capoluogo campano: violentissimi scontri tra chi voleva assaltare la Rai

(Di giovedì 15 febbraio 2024)manifestazione dei Giovani Palestinesi nei pressi della sede Rai regionale a, con manganellate da parte delle forze dell'ordine e oggetti gettati da parte dei manifestanti. La situazione è precipitata dopo che i manifestanti hanno riferito che la Rai non aveva dato garanzia di leggere tutto il documento proposto nel corso del Tg, per "smontare la propaganda pro Israele".Centinaia di manifestanti hanno bloccato la strada. Un epische segue quelli di Napoli e di Torino. Dopo le parole di Ghali dal palco di Domenica In a Sanremo e dopo la lettura del comunicato dell'ad Roberto Sergio che si è dissociato dalle accuse di "genocidio" mosse dal cantante a Israele, alcuni gruppi pro-Gaza e collettivi di estrema sinistra hanno cercato di assaltare diverse sede Rai. Questa volta è accaduto ...