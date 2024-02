Tensione, manganellate di polizia e carabinieri e lancio di oggetti da parte dei manifestanti in via della Fiera a Bologna, nei pressi della sede Rai regionale dove era in corso la manifestazione dei Giovani palestinesi. La

Scontri manifestanti-polizia, Giovani Palestinesi manganellati (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nella giornata di ieri, le strade di Bologna sono diventate teatro di tensioni e Scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti riuniti per una protesta organizzata dai Giovani Palestinesi. Il fulcro della tensione si è concentrato in via della Fiera, nei pressi della sede regionale della Rai, dove era in corso la manifestazione. Contatto tra manifestanti e polizia: poi il caos La situazione è degenerata quando la prima fila dei manifestanti si è avvicinata al cordone di polizia e carabinieri schierati per mantenere l’ordine. Secondo quanto riportato, sono state eseguite manganellate e colpi di scudo da parte delle forze dell’ordine, mentre dai ranghi dei manifestanti sono stati lanciati oggetti e petardi. Il momento di ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nella giornata di ieri, le strade di Bologna sono diventate teatro di tensioni etra le forze dell’ordine e iriuniti per una protesta organizzata dai. Il fulcro della tensione si è concentrato in via della Fiera, nei pressi della sede regionale della Rai, dove era in corso la manifestazione. Contatto tra: poi il caos La situazione è degenerata quando la prima fila deisi è avvicinata al cordone die carabinieri schierati per mantenere l’ordine. Secondo quanto riportato, sono state eseguite manganellate e colpi di scudo da parte delle forze dell’ordine, mentre dai ranghi deisono stati lanciati oggetti e petardi. Il momento di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Corteo pro Palestina: manganellate e scontri sotto la sede Rai di Bologna Le tensioni scoppiate quando i manifestanti, un migliaio, si sono avvicinati a polizia e carabinieri schierati. Il motivo del contendere era un documento che i contestatori volevano leggere integralme ... Menifestazione pro Palestina: protesta vicino alla sede Rai di Bologna, scontri con la polizia Tensione, manganellate di polizia e carabinieri e lancio di oggetti da parte dei manifestanti in via della Fiera a Bologna, nei pressi della sede Rai regionale dove era in corso la manifestazione dei ... "Stop alla propaganda pro Israele", manifestanti tentano di entrare in sede Rai A Bologna manganellate di polizia e lancio di oggetti da parte dei manifestanti nei pressi della sede Rai regionale dove era in corso il presidio dei Giovani palestinesi. Analoghe proteste a Genova, F ...

Video di Tendenza