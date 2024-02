Non l'avevo mai vista da vicino un coppa, con quella forma strana Ci sono anche i primi sci costruiti in legno dal nonno, tante al Gran Zebrù, perché qui - in fondo - sembrano comandare ancora

Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis 2024. Si torna nel Minnesota dopo 39 anni (Di giovedì 15 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di sci di fondo è prossima a vivere una tappa in un contesto molto particolare, il Theodore Wirth Park, situato ai margini dell’area cittadina di Minneapolis. Sarà una prima volta in assoluto per la città del Minnesota, che avrebbe dovuto fare il proprio ingresso in calendario del marzo 2020. Cionondimeno, l’appuntamento fu cancellato a causa dell’insorgere della pandemia. Si torna a gareggiare negli Stati Uniti dopo ben 22 anni. Gli ultimi appuntamenti di primo livello in terra stars&stripes risalgono al 2002, ovverosia ai Giochi olimpici di Salt Lake City, in campo maschile purtroppo entrati nella storia soprattutto per lo scandalo doping che travolse Johan Mühlegg. Il bavarese adottato dalla Spagna vinse 3 medaglie d’oro, ma ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ladeldi sci diè prossima a vivere una tappa in un contesto molto particolare, il Theodore Wirth Park, situato ai margini dell’area cittadina di. Sarà una prima volta in assoluto per la città del, che avrebbe dovuto fare il proprio ingresso in calendario del marzo 2020. Cionondimeno, l’appuntamento fu cancellato a causa dell’insorgere della pandemia. Sia gareggiare negli Stati Unitiben 22. Gli ultimi appuntamenti di primo livello in terra stars&stripes risalgono al 2002, ovverosia ai Giochi olimpici di Salt Lake City, in campo maschile purtroppo entrati nella storia soprattutto per lo scandalo doping che travolse Johan Mühlegg. Il bavarese adottato dalla Spagna vinse 3 medaglie d’oro, ma ...

