Non l'avevo mai vista da vicino un coppa, con quella forma strana Ci sono anche i primi sci costruiti in legno dal nonno, tante al Gran Zebrù, perché qui - in fondo - sembrano comandare ancora

Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis 2024. Sarà la gara di casa di Jessica Diggins (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il massimo circuito dello sci di fondo sta per affrontare un ambito inedito. Nel weekend si gareggerà all’interno del Theodore Wirth Park, nei pressi di Minneapolis. Siamo, invero, a casa di Jessica Diggins. La più grande fondista americana di tutti i tempi è difatti originaria di Afton, situata ai margini orientali dell’area metropolitana della città più iconografica del Minnesota. Minneapolis avrebbe dovuto organizzare una tappa di Coppa del Mondo già nel marzo 2020, ma dovette rinunciarvi per il sopraggiungere della pandemia. In generale, si ritorna negli Stati Uniti dopo 22 anni. Le ultime competizioni stars&stripes sono quelle dei Giochi olimpici di Salt Lake City 2002. Un’edizione che l’Italia ricorda con grande piacere per l’oro di Stefania ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il massimo circuito dello sci dista per affrontare un ambito inedito. Nel weekend si gareggerà all’interno del Theodore Wirth Park, nei pressi di. Siamo, invero, adi. La più grande fondista americana di tutti i tempi è difatti originaria di Afton, situata ai margini orientali dell’area metropolitana della città più iconografica del Minnesota.avrebbe dovuto organizzare una tappa didelgià nel marzo 2020, ma dovette rinunciarvi per il sopraggiungere della pandemia. In generale, si ritorna negli Stati Uniti dopo 22 anni. Le ultime competizioni stars&stripes sono quelle dei Giochi olimpici di Salt Lake City 2002. Un’edizione che l’Italia ricorda con grande piacere per l’oro di Stefania ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

8 attività di fine inverno da provare in Dolomiti Paganella La neve c’è ancora, le piste sono ancora in perfette condizioni ma oltre allo sci[...]La neve c’è ancora, le piste sono ancora in perfette condizioni ma oltre allo sci ci sono almeno altre 7 attività ... Norvegia cannibale (con Klaebo sugli scudi) nella tappa di Canmore. Barp salva l'Italfondo Nell'appuntamento canadese della CdM di sci di fondo, i norge hanno conquistato un poker di vittorie in campo maschile, con Klaebo vincitore delle due sprint. In casa Italia delude Chicco Pellegrino, ... Nuove attività come lo sci d’erba. Così la passione scende in pista Il Liceo Scientifico Sportivo di Pievepelago ha ampliato l'offerta formativa introducendo nuovi sport come lo sci d'erba e lo snowboard. La scuola punta a far crescere gli atleti praticando sport ad a ...

Video di Tendenza