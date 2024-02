Sci alpino | seconda prova Crans Montana | Ledecka la più veloce | Brignone quinta

Domani è in programma la seconda prova, venerdì c'è la prima delle due discese.

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Esterè risultata essere la piùnell’ultimacronometrata della discesa dicon il tempo di 1’27?18. Il week end svizzero prevede le due discese di venerdì e sabato, con partenza alle 10.30, mentre per domenica è previsto il superG, sempre con start alle 10.30. Nell’ultimo training la ceca ha preceduto di 20 centesimi Lara Gut-Behrami, una delle favorite, e per 35 centesimi la coppia formata da Ragnhild Mowinckel e Jacqueline Wiles, entrambe al terzo posto.un’ottima Federica, a 43 centesimi da. Sesta posizione per l’americana Isabella Wright (+0.68), che ha preceduto la slovena Ilka Stuhec (+0.69) e la francese Romane Miradoli (+0.84). In top 10 anche le austriache Stephanie Venier (+0.97) e ...