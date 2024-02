Sci alpino | scatta il fine settimana di Crans Montana Lara Gut-Behrami in casa prova la fuga in classifica

Alle 13,30 scatta la seconda frazione (diretta tv RaiSport e Eurosport).

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Siamo ormai pronti per alzare il sipario sul lungodi(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024. Sulla pista denominata “Mont Lachaux” vivremo ben tre gare che, visto quello che sta succedendo all’interno del Circo Bianco, potrebbero andare a indirizzare in maniera importante la rincorsa alla Sfera di Cristallo. Inutile girarci attorno. Il prolungarsi dell’assenza di Mikaela Shiffrin, ancora alle prese con il recupero dopo la brutta caduta di Cortina d’Ampezzo, potrebbe davvero permettere aGut-di scappare a livello digenerale. L’elvetica, dopo la clamorosa rimonta sfociata nella vittoria di Soldeu, ha superato la nativa di Vail (+5 lunghezze ora) e proverà a ...