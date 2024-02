Le Europee dell'8 e 9 giugno sono un bivio per la Ue? " vedrebbero che la Ue non è poi così matrigna". +Europa organizza una E poi abbiamo invitato Schlein per il Pd, Bonelli per i Verdi, Maraio

Schlein al bivio, così il caso Firenze manda in tilt il Pd (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lo spartiacque per la sopravvivenza dell'attuale segreteria dem. Le elezioni locali che determineranno i futuri assetti nazionali sulla rive gauche della politica italiana. Una scelta difficile, sofferta, ma tutt'altro che scontata. Sono giorni frenetici, densi di telefonate, di incontri e di messaggi. Un file rouge che, oggi come non mai, lega i destini romani a quelli fiorentini. I quotidiani locali hanno raccontato di un avvicinamento tra Matteo Renzi ed Elly Schlein. Un dialogo, in realtà, mai del tutto interrotto. Ma, al momento, ben lontano dal poter sfociare in un accordo. Anche perché, è banale ricordarlo, Italia Viva esclude il Movimento Cinque Stelle. E questo il segretario dai tre passaporti lo sa bene. La nativa di Lugano è perfettamente a conoscenza della necessità di non sbagliare questa mossa. Che determinerà la propria sopravvivenza all'interno ... Leggi tutta la notizia su iltempo (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lo spartiacque per la sopravvivenza dell'attuale segreteria dem. Le elezioni locali che determineranno i futuri assetti nazionali sulla rive gauche della politica italiana. Una scelta difficile, sofferta, ma tutt'altro che scontata. Sono giorni frenetici, densi di telefonate, di incontri e di messaggi. Un file rouge che, oggi come non mai, lega i destini romani a quelli fiorentini. I quotidiani locali hanno raccontato di un avvicinamento tra Matteo Renzi ed Elly. Un dialogo, in realtà, mai del tutto interrotto. Ma, al momento, ben lontano dal poter sfociare in un accordo. Anche perché, è banale ricordarlo, Italia Viva esclude il Movimento Cinque Stelle. E questo il segretario dai tre passaporti lo sa bene. La nativa di Lugano è perfettamente a conoscenza della necessità di non sbagliare questa mossa. Che determinerà la propria sopravvivenza all'interno ...

Advertising

Notizie Correlate

Bivio europee. Il futuro del Pd tra Schlein e Gentiloni Al di là di se e quando Elly Schlein dovesse passare la mano al Nazareno, c’è un aspetto su cui da tempo si inizia a ragionare riguardo a tematiche, ... (formiche)

Altre Notizie

Video di Tendenza