Scarpe puzzolenti? Con questo trucchetto i cattivi odori saranno soltanto un brutto ricordo | straordinario

circostanze dell'arresto quando le vengono sequestrati scarpe e vestiti 'ad eccezione di mutande, reggiseno e calzini ' e 'sono stata costretta a rivestirmi con abiti sporchi, malconci e puzzolenti

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lemaleodoranti possono recare notevoli disturbi e fastidi non solo a noi ma anche a chi ci circonda. Come risolvere? L’attività sportiva è un’ottima possibilità per star bene con sé stessi e con il nostro corpo ma bisogna anche avere una tutela di cosa indossiamo e come lo facciamo. La pulizia è una dellearticolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.