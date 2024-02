Scarpe con tacchi a spillo e mutande sull’auto | l’atto vandalico sessista contro la sindaca di Viterbo

Un paio di scarpe con tacco a spillo e delle mutande rosse davanti allo sportello del conducente. Sulla maniglia un cartello con sopra scritto "do not disturb". E i finestrini coperti dai fogli di giornale. È

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un paio dicon tacco ae dellerosse davanti allo sportello del conducente. Sulla maniglia un cartello con sopra scritto «do not disturb». E i finestrini coperti dai fogli di giornale. È questa l’agghiacciante scenografia, dal chiaro intento, che ladiChiara Frontini si è trovata sulla sua auto. A seguito della denuncia della prima cittadina, gli agenti della Digos stanno indagando su quando accaduto, raccogliendo le immagini delle telecamere presenti nei dintorni. Immediata la solidarietà dalla presidente della Provincia Alessandro Romoli. «È stata vittima nella notte di un vile e becero attoalla propria auto. Quanto accaduto non ha nulla a che fare con l’attività politica e amministrativa della ...

