Paolo Scaroni, presidente dei rossoneri, ha affrontato vari temi La Superleghina evocata da Cairo? Non ho capito il discorso, me 'Non abbiamo nulla contro San Siro' Sul futuro della panchina

Scaroni contro Cairo: «Non si fa capire. Pioli? Sta facendo bene» (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presidente del Milan Scaroni ha voluto parlare di Urbano Cairo non senza qualche polemica, riconfermando anche Pioli Durante il pranzo UEFA fra Milan e Rennes, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra polemiche con Cairo e Stefano Pioli. SERIE A A 18 SQUADRE – «Il tema è tutto intorno al numero di partite che giochiamo. Dobbiamo limitare il numero di partite per salvaguardare la salute dei giocatori che sono anche il nostro patrimonio. Siccome le competizioni internazionali aumentano, ed adesso c’è la grande novità della FIFA, però anche la Champions ha aumentato il numero di partite. Alla fine se facciamo la somma fra coppe, nazionali e campionato giochiamo troppe partite. Io personalmente penso che questo sia un percorso ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presidente del Milanha voluto parlare di Urbanonon senza qualche polemica, riconfermando ancheDurante il pranzo UEFA fra Milan e Rennes, il presidente rossonero Paoloha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra polemiche cone Stefano. SERIE A A 18 SQUADRE – «Il tema è tutto intorno al numero di partite che giochiamo. Dobbiamo limitare il numero di partite per salvaguardare la salute dei giocatori che sono anche il nostro patrimonio. Siccome le competizioni internazionali aumentano, ed adesso c’è la grande novità della FIFA, però anche la Champions ha aumentato il numero di partite. Alla fine se facciamo la somma fra coppe, nazionali e campionato giochiamo troppe partite. Io personalmente penso che questo sia un percorso ...

Advertising

Notizie Correlate

Milan - Maldini pungola Scaroni : social scatenati ‘contro’ il presidente Nel corso dell'ultima intervista Paolo Maldini ha pungolato Paolo Scaroni, presidente del Milan. E i tifosi sui social si sono scatenati... (pianetamilan)

Altre Notizie

MILAN - Scaroni: “Dobbiamo limitare il numero di partite per salvaguardare la salute dei giocatori" Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa poco prima di entrare al pranzo UEFA, a poche ore dal play off di Europa League di San Siro con il Rennes. Queste ... Milan, Scaroni ha una cosa da chiedere a Cairo Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato con alcuni media al termine del pranzo UEFA fra Milan e Rennes, in vista della partita di Europa League di questa sera. In primis il ... Serie A a 18 squadre, Scaroni: «Serve giocare meno partite, a Cairo dico che..» Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, presente al pranzo Uefa in vista del match contro il Rennes, sul tema San Siro e nuovo stadio: SERIE A A 18 SQUADRE – «Il tema è tutto intorno al nume ...

Video di Tendenza