Sassuolo | quattro agenti della polizia locale a processo per tortura | “Aggredirono e picchiarono un uomo in ospedale”

Le tre sconfitte consecutive, e più in generale i tre punti complessivi ottenuti nelle Quattro gare giocate dal Sassuolo in campionato in questo ... (sport.quotidiano)

2 marzo 2019; Milan-Sassuolo a San Siro con i rossoneri di Rino Gattuso in piena corsa per accaparrarsi un piazzamento Champions. Nel Milan sta ... (dailymilan)

Il Genoa torna a vincere lontano da “Marassi” dopo quattro mesi - Sassuolo battuto 2-1

I liguri rimontano gli emiliani e tornano a vincere in trasferta dopo quattro mesi, tre punti pesantissimi in ottica salvezza, per il Sassuolo ... (ilgiornale)