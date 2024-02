Sarzana | strade piene di buche | disagi e pericoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Un giro in auto, con diverse fermate, per documentare la situazione in cui versa il manto stradale cittadino.e ancora. Anche se negli ultimi mesi alcuni dei punti più critici delle rete viaria sono stati asfaltati a dovere, come nel caso di via Variante Aurelia nella corsia che costeggia il parcheggio della Gran Casa, sono ancora numerose le voragini e le crepe su questa che è una delle principali e più trafficate vie cittadine. Spinti dalle segnalazioni arrivate alla nostra redazione, ieri abbiamo deciso di effettuare un sopralluogo. “Via del Murello, non delllo” è la protesta scritta su un panno affisso alla ringhiera che costeggia l’area ferroviaria di via del Murello, dove a farla da padrone sono lee le voragini ben ...