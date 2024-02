“Sarto per signora” | a Casnigo si ride con Feydeau

Sarto per signora) 05 mag 2024 - ore 18 - Fuma che 'nduma - Compagnia Treggì - ABBI DUBBI - spettacolo di arti circensi di Giulia Marro e Daniele Manassero 11 mag 2024 - ore 21.15 - Etnoricerca - SON

(Di giovedì 15 febbraio 2024). Risate assicurate sabato 17 febbraio alle 20.45 nella Sala Polivalente dell’Oratorio di, dove la Compagnia Teatro Fratellanza della Val Gandino propone “per”, commedia in tre atti di Georgesnella traduzione di Franco Di Leo. La rappresentazione narra le vicende del dottor Moulineux, che per nascondere alla bella mogliettina Yvonne una scappatella con Suzanne (sua giovane paziente) affitta un appartamento che in precedenza era stato l’atelier di una sarta. Il medico per una serie di equivoci (e per salvare la faccia davanti alla moglie e alla suocera inviperita), si ritrova ad impersonare un famosoper. Fra clienti pretenziose e vecchie amanti, la vita del dottore diventa sempre più complicata, ma per sua fortuna un ...