Sarri | 'Togliermi un sassolino dalle scarpe? No | ho una bella faccia di c'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Mauriziosi è mostrato sorridente in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Lazio per 1-0 ottenuta all'Olimpico contro...

Sarri: "Togliermi un sassolino No, ho una faccia da c***o" Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Lazio-Bayern Monaco 1-0: Immobile fa impazzire l'Olimpico e regala il primo round ai biancocelesti Solo con una «bella faccia tosta» si poteva affrontare il Bayern Monaco e la Lazio lo ha fatto, proprio come chiedeva il suo tecnico. Sarri può esultare perché ...

Lazio, Sarri a Mediaset: "Grande soddisfazione, ma stanotte resettiamo e ripartiamo" Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha commentato la vittoria della sua squadra contro il Bayern Monaco. Ecco le parole dell'allenatore biancoceleste: "Avevamo deciso ...