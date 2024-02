Sarri non guarda il rigore di Immobile e risponde così alle critiche | “Ho una bella faccia di ca**o”

Lazio che batte 1 - 0 all'Olimpico il Bayern Monaco e guarda con Non sono mancate, però, le occasioni, in particolare per il Bayern Parla Sarri 'E' stata la vittoria dell'applicazione e della

Sarri ha presentato la sfida contro il Bayern Monaco , valida per l'andata degli ottavi di Champions League, in conferenza stampa.Continua a leggere (fanpage)

Sarri : «C’è rammarico per non aver segnato il secondo gol, lì andremo all’inferno» . Le parole di Sarri a Prime Video. La vittoria della saggezza ... (ilnapolista)

La grande vittoria della Lazio in Champions contro il Bayern non ha pienamente soddisfatto Sarri : "Nell'ultimo quarto d'ora avevamo più in mente di ... (fanpage)

Champions League, impresa della Lazio all’Olimpico: battuto 1 a 0 il Bayern Monaco In vista del ritorno del 5 marzo i biancocelesti partiranno col vantaggio della vittoria all'andata. Ma in Baviera non sarà semplice. La gara. Sarri deve fare a meno di Zaccagni e Rovella assenti ...

Lazio, notte storica ma rammarico Bayern in crisi nera! E pure Kane... | OneFootball Peccato non aver sfruttato anche le altre occasioni, anche in vista del ritorno. Ma va bene così“. All’Allianz Arena il prossimo 5 marzo Sarri avrà un Zaccagni in più e non è poco, anche se ieri là ...

PAGELLE Lazio - Bayern: Immobile-dream! Guendo guerriero, capolavoro Sarri PROVEDEL 7: Più grandi i suoi attributi o il rischio che corre nel giocare corto sempre e comunque, anche sotto pressione Non deve sforzarsi in parate sensazionali, il Bayern gli facilita ...