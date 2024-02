Sarno | ritrovato un cadavere in un edificio abbandonato | indagini in corso

Cadavere di un uomo ritrovato nei pressi dell'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, in via Sarno Striano. A fare la macabra scoperta è stato un cittadino di passaggio che mentre transitava da

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ancora visibilmente sotto choc per quanto scoperto Giovanni Calabrese, l’agente della Guardia agroforestale che, questa mattina, intorno alle 8:30, durante il consueto giro di controllo, è stato attirato da un forte nauseabondo odore che lo ha spinto ad avvicinarsi e controllare tra cumuli di rifiuti facendo poi una macabra scoperta. Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in una casa in costruzione in via Striano, un fabbricato a due piani situato a pochi passi dall’ospedale Villa Martiri di. Subito dopo il ritrovamento, la guardia forestale ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto anche due medici legali per i primi rilievi. Sarà un’inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Nocera Inferiore e che vede impegnati i carabinieri della stazione die del reparto ...