Sarnico Lovere Run | il 21 aprile 2024 si corre la dodicesima edizione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 15 febbraio 2024). 21: è la data cerchiata sul calendario degli atleti bergamaschi e non solo. Sarà il giorno in cui sirà la 12adellaRun, manifestazione podistica organizzata Moving Factory SSD che raduna ogni anno migliaia di runner pronti a specchiarsi nel blu del Lago d’Iseo alla conquista di un percorso veloce in un paesaggio incantato. Tutta la famiglia potrà misurarsi con la distanza che preferisce. Prime competizioni sabato 20con le Kids Run in partenza alle ore 14.30 dallo Stadio Comunale di, potranno partecipare bambini di tutte le età. L’iscrizione è gratuita, al termine dell’evento ci sarà una cerimonia di premiazione. Domenica 21sarà il turno degli ...