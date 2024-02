Redazione Sardegna Live, foto Facebook Renato Soru "Dispiace che non Michela Murgia". Conclude Soru citando le parole di Truzzu "Non intitolerei una via o un monumento a Michela Murgia perché

Sardegna, la via a Michela Murgia divide i candidati. Truzzu: per me è un personaggio negativo (Di giovedì 15 febbraio 2024) La figura di Michela Murgia, in tutto il suo potenziale divisivo, aleggia sulla campagna elettorale in Sardegna e anima un acceso botta e risposta tra i due candidati presidenti alla Regione: Paolo Truzzu (FdI), sindaco di Cagliari in corsa per il centrodestra, e Alessandra Todde dei 5stelle, sua avversaria del fatidico Campo largo alla prova del nove alle prossime elezioni. Il motivo del contendere: l’intitolazione di una via alla scrittrice sarda scomparsa lo scorso agosto. Il teatro dello scontro a distanza, un’intervista con Klaus Davi nel web talk Klauscondicio. Ma procediamo con ordine. Michela Murgia anima le polemiche e il dibattito elettorale in Sardegna Il primo cittadino di Cagliari, intervistato da Klaus Davi, interpellato sulla questione ... Leggi tutta la notizia su secoloditalia (Di giovedì 15 febbraio 2024) La figura di, in tutto il suo potenziale divisivo, aleggia sulla campagna elettorale ine anima un acceso botta e risposta tra i duepresidenti alla Regione: Paolo(FdI), sindaco di Cagliari in corsa per il centrodestra, e Alessandra Todde dei 5stelle, sua avversaria del fatidico Campo largo alla prova del nove alle prossime elezioni. Il motivo del contendere: l’intitolazione di una via alla scrittrice sarda scomparsa lo scorso agosto. Il teatro dello scontro a distanza, un’intervista con Klaus Davi nel web talk Klauscondicio. Ma procediamo con ordine.anima le polemiche e il dibattito elettorale inIl primo cittadino di Cagliari, intervistato da Klaus Davi, interpellato sulla questione ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

MIGRANTI, ITALIA-ALBANIA, AMNESTY INTERNATIONAL: CAPITOLO VERGOGNOSO Roma, 15 feb -"Il Parlamento italiano ha appena dato il via libera a un accordo di detenzione che rischia di danneggiare migliaia di persone che verrebbero portate in Albania e detenute dopo il loro s ... Bando Pietrasanta: collegamento della strada Pisanica all’Aurelia Indetto un bando per i servizi di progettazione relativi al progetto di realizzazione del collegamento stradale con la via Aurelia ... Lorenzo Biagiarelli via da È sempre mezzogiorno: "Non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti" Preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, il sospetto piuttosto che tentare la via della pietà e affermare qualcosa che non penso. Accetterò con tranquillità tutte le conseguenze di questa scelta”.

Video di Tendenza