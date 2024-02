Sardegna | Conte | ‘qui proposta seria | non accozzaglia’

in Sardegna. Inoltre Conte auspica che la premier Meloni telefoni a Netanyahu per ribadire ' con fermezza la condanna da parte dell'Italia ' degli attacchi israeliani che hanno portato ' sin qui

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Qui c’è unapolitica costruita interamente dalle persone della vostra terra che hanno lavorato e che conoscono i vostri problemi e hanno saputo intercettare le speranze di rinnovamento”. Così Giuseppead un’iniziativa elettorale a Sassari con Alessandra Todde. “Non è stato neppure facile perchè trovare unapolitica, coesa e non un’accozzaglia non è facile”. L'articolo CalcioWeb.

Alessandra Todde a Sassari: "Sconcertanti le parole di Paolo Truzzu su Michela Murgia, grande donna che non può più rispondere" Sassari Le parole di Truzzu su Michela Murgia sono sconcertanti. Dette nei confronti di una grande donna che non può più rispondere e che ci ha lasciato tanto. Truzzu rappresenta la continuità con la ...

Sardegna: Conte, 'centrodestra incapace, senza vergogna continua a chiedere vostro voto' Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Non dovete credere alla sirene del centrodestra. Sono bravissimi ad assumere impegni elettorali che non riescono a mantenere, per poi continuare con faccia tosta a chieder ...

E io Il Conte incomodo fra Meloni e Schlein Le Europee una sfida esistenziale per l'ex premier, e infatti non ne sta facendo passare una al Pd, da Salvini alla Rai. La fanno facile i Dem a parlare di ...