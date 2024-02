a fuochi d'artificio tra il Elly Schlein e Giuseppe Conte che dell'unità del centro - destra al proprio candidato per la Sardegna Per me il centrodestra unito è fondamentale. Detto questo, sono

Sardegna: Conte, 'centrodestra incapace, senza vergogna continua a chiedere vostro voto' (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Non dovete credere alla sirene del centrodestra. Sono bravissimi ad assumere impegni elettorali che non riescono a mantenere, per poi continuare con faccia tosta a chiedere il vostro consenso perchè non hanno vergogna. La loro incapacità è sotto gli occhi di tutti". Così Giuseppe Conte ad un'iniziativa elettorale a Sassari con Alessandra Todde. Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Non dovete credere alla sirene del. Sono bravissimi ad assumere impegni elettorali che non riescono a mantenere, per poire con faccia tosta ailconsenso perchè non hanno. La loro incapacità è sotto gli occhi di tutti". Così Giuseppead un'iniziativa elettorale a Sassari con Alessandra Todde.

