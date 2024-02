Sant’Antimo | duplice omicidio di nuora e genero | al via il processo contro Caiazzo

dietro l'uccisione a colpi di pistola a Sant'Antimo dei due cognati. Il suocero, in carcere per il duplice omicidio, sarebbe stato geloso della nuora della quale si era "invaghito". A rivelarlo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Al via il dibattimento con rito immediato presso la Corte d'Assise di Napoli nei confronti del 47enne L'articolo Teleclubitalia.

“Per noi è il diavolo”, insulti nell’aula di tribunale a Raffaele Caiazzo: ha ucciso i due cognati a S. Antimo "Per noi è il diavolo", insulti nell'aula di tribunale a Raffaele Caiazzo: ha ucciso i due cognati a S. Antimo ...

Sant’Antimo, cognati uccisi dal suocero: insulti al processo a carico di Raffaele Caiazzo Insulti al processo a carico di Raffaele Caiazzo, il responsabile del duplice omicidio di Maria Brigida Pesacane e Luigi Cammisa, cognati di Sant'Antimo.

Sant'Antimo, cognati uccisi dal suocero: insulti in aula per Caiazzo «Per noi è il diavolo», ripetono i parenti delle due vittime. Tensione a fette questa mattina in corte d’assise, subito dopo l’inizio del processo a carico di ...