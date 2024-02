Torna ad arrabbiarsi la ministra del Turismo Daniela Santanché contro le lunghe code per prendere un taxi. Su X ha diffuso un video che riprende decine e decine di persone in attesa e ha commentato: "La coda per i taxi a Roma Termini: bel biglietto da

Santanché si lamenta della coda per i taxi a Roma: “Bel biglietto da visita”. E nei commenti fanno notare: “Ma la ministra del turismo è lei” – Video (Di giovedì 15 febbraio 2024) Daniela Santanché ha denunciato in un Video su Instagram il problema dei taxi introvabili a Roma. La ministra ha condiviso una clip dalla stazione termini: “La coda per i taxi a Roma Termini: bel biglietto da visita per i turisti che arrivano nella Capitale!”, ha scritto nella didascalia Santanché. La “colpa”, anche se non esplicitata, per la ministra è implicitamente da attribuire al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. In molti, però, fanno notare, nei commenti sotto al post, almeno l’inopportunità della lamentela. “C’è Lei al Governo Ministro. È inutile scrivere e non fare”, sottolinea un ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Danielaha denunciato in unsu Instagram il problema deiintrovabili a. Laha condiviso una clip dalla stazione termini: “Laper iTermini: beldaper i turisti che arrivano nella Capitale!”, ha scritto nella didascalia. La “colpa”, anche se non esplicitata, per laè implicitamente da attribuire al sindacoCapitale, Roberto Gualtieri. In molti, però,, neisotto al post, almeno l’inopportunitàlamentela. “C’è Lei al Governo Ministro. È inutile scrivere e non fare”, sottolinea un ...

