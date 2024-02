Sanremo | le manovre di Paolo Bonolis e il nodo Bruganelli

Primo, perché si doveva discostare dalle manovre dell'ex Quella che si potrebbe definire la tifoseria di Paolo Gentiloni. Per di genocidio israeliano (al contrario di un cantante che a Sanremo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo il rifiuto definitivo di Amadeus per la conduzione di2025, a desiderare il suo posto sarebbe. Il conduttore romano già in passato è stato sul palco dell’Ariston. Il settimanale Oggi riferisce chevorrebbe tornare in Rai. Ma c’è ilrelativo alla sua ex compagna, Sonia. Lei non sarebbe d’accordo e preferirebbe a Cologno Monzese, perché la sua agenzia di casting difficilmente potrebbe seguire lo showman anche in Rai.Leggi anche:, “Doveva vincere Geolier”, la polemica I desideri diper2025 L’ex conduttore di Bim Bum Bam vorrebbe accasarsi di nuovo in Rai e sogna la prossima conduzione del Festival dial posto ...