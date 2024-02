Sanremo | chi al posto di Amadeus? Per Corona nessun dubbio

Chi ha avuto modo di recuperare di terminare la visione dei nuovi il sospetto Stefano D Onofrio - 15 Febbraio 2024 Un posto al Leila Sirianni - 14 Febbraio 2024 Quiz Con quale cantante di Sanremo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Festival di, chi prenderà ildi? Per Fabrizionon ci sono assolutamente dubbi Come annunciato anche nel corso dell’ultima conferenza stampa di, il giorno dopo la finale,ha ribadito che non proseguirà più con la conduzione della kermesse italiana. Si ferma a cinque edizioni consecutive per il ravennate che è pronto a passare lo scettro a qualcun altro. Già, ma a chi? In questi ultimi giorni è partito il “toto-nomi” di chi potrà prendere il suosul palco dell’Ariston.e Fabrizio(Ansa Foto) Cityrumors.itAnche perché la classica domanda che si stanno ponendo gli italiani (e gli amanti del Festival) è solamente una: chi condurràal suo ...