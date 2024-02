Non solo momento difficile, probabilmente il segnale di un disagio profondo. Si ferma Sangiovanni, il cantante in gara anche al Festival di Sanremo appena concluso in cui è arrivato penultimo con il brano 'Finiscimi'. Il giovane artista annuncia in una storia su Instagram di aver

Sanremo 2024: Sangiovanni si ferma dopo il festival: "Non ho le energie fisiche per continuare" (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sangiovanni oggi ha annunciato il suo stop momentaneo: l'artista di Farfalle ha sospeso la lavorazione dell'album e annullato il concerto di ottobre. Sangiovanni ha scioccato i suoi fan con un messaggio su Instagram in cui ha annunciato di voler abbandonare momentaneamente la scena. Il cantante, che ha partecipato a Sanremo 2024, ha messo in stand by il suo album, ed ha annulato il suo prossimo concerto. Sangiovanni annuncia una pausa dalla musica dopo Sanremo 2024 Sangiovanni ha condiviso un importante messaggio con i suoi fan, sottolineando l'importanza di essere autentici e onesti con se stessi. Attraverso un comunicato pubblico, Sangiovanni ha rivelato il suo stato d'animo e le decisioni cruciali che ha preso ... Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di giovedì 15 febbraio 2024)oggi ha annunciato il suo stop momentaneo: l'artista di Farfalle ha sospeso la lavorazione dell'album e annullato il concerto di ottobre.ha scioccato i suoi fan con un messaggio su Instagram in cui ha annunciato di voler abbandonare momentaneamente la scena. Il cantante, che ha partecipato a, ha messo in stand by il suo album, ed ha annulato il suo prossimo concerto.annuncia una pausa dalla musicaha condiviso un importante messaggio con i suoi fan, sottolineando l'importanza di essere autentici e onesti con se stessi. Attraverso un comunicato pubblico,ha rivelato il suo stato d'animo e le decisioni cruciali che ha preso ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza