Sanremo 2024 | mistero risolto | ritrovata la custodia del premio della Mango

Questa notizia getta un'ombra di mistero e tensione sulla vicenda, Rain e "Boulevard", con il quale ha vinto Sanremo Giovani. La La sua recente partecipazione al palco di Sanremo 2024 con "

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La vincitrice dell’ultima edizione aveva annunciato lo smarrimento Angelinaha vinto l’ultima edizione del Festival di, con il brano “La Noia”. Non si sì è, appunto, annoiati, visto che poco dopo la vittoria aveva detto di aver smarrito ladel Primio. Laaveva lanciato un “appello” affinché si potesse ritrovare e il suopotesse essere messo a riparo. “Io ho un appello da fare. Stiamo cercando disperatamente ladeldi. Qualcuno ce l’avrà, ma partire così non è fattibile”. Ilera stato messo in una non proprio comoda shopper bag. A rendere noto il ritrovamento il patron del teatro, il signor Walter Vacchino: “Ho avvisato lo staff di Angelina – ha a spiegato all’Ansa, “e ...