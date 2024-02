Sanlorenzo yacht installa fotovoltaico e riduce emissioni Tre impianti fotovoltaici sulle sedi della Spezia, di Viareggio e di Ameglia permetteranno a Sanlorenzo di veder ridotte le proprie emissioni di Co2 di oltre 600 tonnellate ogni anno. (ANSA) ...

In prima fila a Miami. Cantieri viareggini favoriti dai compratori americani Aperto il Boat Show in Florida: piace la tecnologia elettrica anti inquinamento. Azimut, Sanlorenzo, Next e Overmarine presentano mega yacht da favola.

Yacht, Sanlorenzo e Tisg chiudono un 2023 in crescita. Buone prospettive per 2024. La Borsa festeggia Gli yacht costruiti nei cantieri italiani continuano ad essere apprezzati e richiesti facendo lievitare i fatturati. Focus sulla filiera e su personale specializzato ...