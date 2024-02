Sanità Lazio – D’Amato | “Sull’ emergenza medici di medicina generale nella Regione | servono indicazioni chiare alle Asl”

quando in Regione era assessore alla Sanità quando in Regione era assessore alla Sanità Alessio D'Regione era assessore alla Sanità Alessio D'Amato.ha dichiarato il presidente della Regione Lazio,

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Nela causa dei numerosi pensionamenti deidi base molti cittadini rischiano, come già sta avvenendo, di rimanere senza medico di famiglia. È opportuno emanare una direttiva regionale affinché si disponga la permanenza in servizio fino a quando non vi è il medico di famiglia subentrante, poiché i cittadini hanno diritto al proprio medico di famiglia e vanno velocizzate tutte le procedure concorsuali per le zone carenti e per inserire i giovani. Oggi c’è una situazione di grande incertezza e di difformità sul territorio regionale, bisogna intervenire subito, anche alla luce delledel Milleprorogheaumento della età in servizio”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale dele responsabile Welfare di Azione, Alessio ...