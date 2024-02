Sangiovanni | stop all’album e al concerto al Forum | “A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi Non ho le energie fisiche e mentali | ma non sto mollando”

con il quale il 22enne Sangiovanni torna all'a pubblicare ed esibirsi fino al lungo stop che a una felice collaborazione che è culminato con l'album

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Ho cambiato tante cose nella mia vita, ho vissuto sentimenti importanti e ci sono stati momenti difficili, ma alla fine si riesce ad andare avanti, a superare tutto. La vita del resto è così,farci i conti. Ma vorrei che i miei coetanei capissero che è possibile andare avanti”. Cosìnella nostra intervista realizzata poco prima del Festival di Sanremo 2024 ci confermava il suo impegno per diffondere il più possibile il messaggio della salute mentale. Parole che, oggi più che mai, risuonano potenti e importanti. Spenti i riflettori del Teatro Ariston e sulla sua “Finiscimi” (che si è posizionata al penultimo posto della classifica) il cantautore su Instagram ha comunicato di doversi e volersi fermare. “Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante,accettare quello ...

