Sangiovanni si ferma | rimanda l’uscita dell’album e cancella la data al Forum di Assago | «Non ho le energie fisiche e mentali in questo momento»

«Grazie a quest'esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è». Inizia così, con un lungo post su Instagram l'annuncio del cantante Sangiovanni ai suoi fan. «Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo», spiega, precisando che «a volte bisogna avere il coraggio di fermarsi». «l'uscita del mio album 'privacy' e il concerto al Forum di Assago del 5/10 sono rimandati. Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto preacquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie», spiega l'artista. Sangiovanni ha partecipato al Festival di Sanremo e con il brano "Finiscimi" è arrivato penultimo. "Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento è fondamentale".

