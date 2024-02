Sangiovanni prende una pausa dalla musica | “Non riesco più a fingere”

The Kolors (313 punti) 16) Diodato (313 punti) 18) Sangiovanni ( che ha spopolato negli ultimi anni, si prende una pausa di

Sangiovanni si prende una pausa: «A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi» Lo ha annunciato con un post su Instagram ai suoi tantissimi follower: Sangiovanni si prende una pausa. Il cantautore, in procinto di pubblicare il suo nuovo disco e di fare anche un concerto al Forum ...

Mara Venier: «Soffro molto, ho pianto tanto in questi giorni. In 30 anni non ho mai censurato nessuno» Domenica scorsa Mara Venier ha condotto Domenica In dal palco dell'Ariston di Sanremo e durante la puntata speciale tutti i concorrenti, o quasi, della 74esima edizione del Festival ...

Sanremo 2024, la finale : Angelina Mango è la vincitrice del Festival Angelina Mango è la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 , Geolier al secondo posto. La cantante lucana vince grazie ai voti delle radio e della ...