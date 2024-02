sangiovanni ha deciso di fermarsi | «ma non sto mollando»

Sangiovanni si ferma: a pochi giorni dalla conclusione del l'annuncio: "A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024)hadi, almeno per un po'. E lo annuncia con un post Instagram molto sincero: «grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è», scrive il cantante che ha appena partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Finiscimi. «a scanso di equivoci classici da web», continua», non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo». «a volte bisogna avere il coraggio die sono qui per condividere con voi che hodi farlo. L’uscita del mio album privacy e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati. Per chi ha messo ...