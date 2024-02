Sangiovanni ferma tutto dopo Sanremo | “Non ho le energie fisiche e mentali”

Sangiovanni si ferma: a pochi giorni dalla conclusione del ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 15 febbraio 2024)annuncia lo stop ad album e tour previsti nei prossimi mesi: "Non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica"