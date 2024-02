Sandrelli-Alberti Vicini di casa a Cavriglia

Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai sono i protagonisti di "Vicini di casa", commedia dello spagnolo Cesc Gay diretta da Antonio Zavatteri, in scena martedì 20 febbraio a

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Amandae Gigiosono i protagonisti dididi Cesc Gay. Appuntamento questa sera alle 21.30 sul palco del teatro comunale di. Forte del successo riscosso in Spagna, approda per la prima volta in Italiadi, adattamento della pièce Los vecinos de arriba di Cesc Gay. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Un quartetto affiatato e irresistibile, che invita lo spettatore a riflettere su pregiudizi e tabù e, soprattutto, a chiedersi: faccio l’amore abbastanza spesso? Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista, ma si è dovuto accontentare ...