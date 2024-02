San Siro | il sindaco Sala all' angolo ma la responsabilità e sua

"Interessi ce ne sono sempre stati" Intervenuto a margine del Forum dell'economia urbana, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione San Siro, tema che interessa da vicino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lo strappo del Milan che si ha compiuto un passo sostanziale verso il futuro a San Donato Milanese, investendo 40 milioni di euro nell'acquisto dell'area San Francesco e avviando tutte le procedure burocratiche per la costruzione del nuovo stadio, ha impresso un'accelerazione alla vicenda di Sane del suo destino. La posizione del club rossonero appare irreversibile, quella dell'Inter è solo un po' più indietro ma non dà segni di cedimento nell'idea di trasferire tutto a Rozzano. E' comprensibile, dunque, che ilabbia messo la questione stadio in cima alle priorità della sua agenda. E' cambiato l'ordine dei fattori rispetto a quando da Palazzo Marina faceva sapere ai club di doversi occupare di altro e di non avere tempo per concentrarsi solo sul progetto presentato nel 2019 dalle due società e che si basava su un ...