San Marco Avenza e Castelnuovo Garfagnana pareggiano in un emozionante scontro di Promozione

Il Castelnuovo pareggia 1 - 1 nella difficile trasferta sul campo della San Marco Avenza. Il Pietrasanta passa (2 - 1) a Pieve Fosciana. Ecco il quadro completo dei risultati: LARCIANESE - CASALGUIDI

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) San1 SAN: Baldini, Lattanzi (51’ Donati), Franzoni, Conti, Zuccarelli, Orlandi (68’ Della Pina), Dell’Amico, Cucurnia, Verona, Pasciuti, Smecca (88’ Doretti). A disp. Tognoni, Granai, Grassi, Pasquini, Bellè, Giromini. All. Alessi.: Papeschi, Bonaldi, Inglese (65’ Romiti), Biagioni (28’ Bernardeschi), Cecilia, Biagioni, Camaiani (87’ Baroncini), Bartolomei, Babboni, Tersigni (72’ Benedetti), Casci. A disp. Labozzetta, Filippelli, Santelli, Bechelli. All. Pisciotta. Arbitro: Magherini di Prato. Marcatori: 14’ Babboni (C), 15’ Verona (S).– Botta e risposta nel giro di un minuto tra Sane ...