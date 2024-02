Sampdoria-Brescia | probabili formazioni e dove vederla

Sampdoria " Brescia La Sampdoria ha conquistato quattro punti Il Brescia è a un punto dal Modena, la sfida all'ultimo posto play Le probabili formazioni dal 16 al 18 febbraio Venerdì ore 20:30

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. I blucerchiati per evitare di farsi risucchiare nella zona pericolante, mentre i lombardi cercano l’aggancio ai playoff.si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Marassi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati non accenano a svoltare continuando nel loro cammino deludente. La squadra di Pirlo è quindicesima con 27 punti, a più cinque sulla zona playout, il che obbliga a guardarsi seriamente ale soalle. Nelle ultime cinque giornate sono arrivati solo quattro punti, frutto di tre sconfitte, una vittoria e un pareggio I lombardi, pur perdendo il derby con il Como, sono sempre noni con 32 puntu, a meno uno dai playoff. La squadra di Maran dovrà cercare di avere ...