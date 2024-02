che si vuole giocare il tutto per tutto alle Europee per è escluso che proprio in questo scontro interno al centrodestra Salvini se da un lato gioca a fare il moderato raccogliendo voti al centro,

Salvini si gioca tutto col terzo mandato. L'ultimatum a Meloni (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tra la Lega e FdI ormai è scontro aperto. Al Carroccio non è piaciuto il patto tra Meloni e Schlein per un provvedimento comune contro la guerra. La premier non ha mai concordato con Matteo Salvini questa prima piccola svolta sulla linea di politica estera. Ha invece preferito accordarsi in segreto con la leader del Pd chiamandola al telefono per due volte. E questo ha mandato su tutte le furie il leader del Carroccio. "Non è un metodo che ci appartiene", rimarca il vice di Salvini, Andrea Crippa a La Stampa. "Noi della Lega discutiamo le posizioni della maggioranza all’interno della coalizione, non con le telefonate al Pd". Ma a rincarare la dose e a dare quello che è una sorta di ultimatum a Meloni, ci pensa il viceministro delle Infrastrutture e braccio destro di ... Leggi tutta la notizia su affaritaliani (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tra la Lega e FdI ormai è scontro aperto. Al Carroccio non è piaciuto il patto trae Schlein per un provvedimento comune contro la guerra. La premier non ha mai concordato con Matteoquesta prima piccola svolta sulla linea di politica estera. Ha invece preferito accordarsi in segreto con la leader del Pd chiamandola al telefono per due volte. E questo hasu tutte le furie il leader del Carroccio. "Non è un metodo che ci appartiene", rimarca il vice di, Andrea Crippa a La Stampa. "Noi della Lega discutiamo le posizioni della maggioranza all’interno della coalizione, non con le telefonate al Pd". Ma a rincarare la dose e a dare quello che è una sorta di, ci pensa il viceministro delle Infrastrutture e braccio destro di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Ciriani, il terzo mandato non è un tema da decreto Minuti per la lettura Salvini non vuole sprecare la partita delle Europee e ogni giorno, dal condono al terzo mandato, si inventa un motivo per attaccare Giorgia Meloni Ormai Matteo Salvini gioca una ... Dal Veneto al terzo mandato, dal Ponte ai trattori. Tutti i nodi tra Lega e FdI Senza escludere di tenere fuori dai giochi Salvini e Marine Le Pen (i due appartengono allo stesso gruppo dei sovranisti europei). Il leader leghista invece chiede agli alleati FdI e FI di andare ... Scontro sul terzo mandato. Meloni "minaccia" Salvini Con una crescente tensione tra Meloni e Salvini e con Tajani che gioca di sponda con la premier. È uno schema che va avanti da tempo e che ha avuto il suo culmine nell'emendamento che la Lega ha ...

Video di Tendenza