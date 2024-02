Salvini ha la pistola scarica e per Giorgia Meloni non conta più nulla | Oltre ai post non c' è niente

(Di giovedì 15 febbraio 2024) XxxNota ConfidenzialexxX "ha lanon mette paura a nessuno;ainon c'è". Parole e musica di Fratelli d'Italia. Questo è esattamente quello che pensano a via della Scrofa dei vertici del Carroccio. Come a dire, lasciamolo giocare. Noi invece ci occupiamo del go

Tranvia Milano-Limbiate, nuova lettera dei comitati dei pendolari al ministro Salvini I comitati dei pendolari della tranvia Milano-Limbiate tornano a scrivere al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Mauro Anzani dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (UTP ...

Trani, rissa con colpi di pistola davanti a un locale: ferita per errore una 32enne L’episodio in contrada Fontanelle: la vittima, colpita a una gamba, era con amici estranei alla lite. Sui social lo sfogo di Amedeo Bottaro che invita i ...

I 12 miliardi per il Ponte, i 7,5 per le strade. Due grossi rilanci di Salvini La rete stradale va potenziata e completata per non farsi dire dalle opposizioni che il Ponte è una cattedrale nel deserto; dall’altra, tanta generosità ripaga la Calabria del sacrificio richiesto con ...