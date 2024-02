Salvini ha la pistola scarica e per Giorgia Meloni non conta più nulla | Oltre ai post non c' è niente

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) XxxNota ConfidenzialexxX "ha lanon mette paura a nessuno;ainon c'è". Parole e musica di Fratelli d'Italia. Questo è esattamente quello che pensano a via della Scrofa dei vertici del Carroccio. Come a dire, lasciamolo giocare. Noi invece ci occupiamo del go