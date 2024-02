"Una direttiva, fatta nell'interesse pubblico, collettivo e nazionale che arriva dal ministero può e deve essere applicata perché altrimenti il codice della strada interverrà laddove non ritenga di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Una, fatta nell'interesse pubblico, collettivo e nazionale che arriva dalpuò e deve essereperché altrimenti il codice della strada interverrà laddove non ritenga di intervenire il sindaco". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, al Question Time al Senato, circa il limite dei 30km/h. "Lache ho firmato è chiara: sì ai limiti ridotti a 30km all'ora su singole strade o tratti di strade laddove i sindaci ne ravvisino le condizioni, ma no all'estensione ideologica su interi pezzi di strade" e "ogni deroga dovrà essere motivata", ha ricordato.

Il sindaco: “Il governo si espone a una miriade di ricorsi perché quando si ragiona con le carte bollate si sa dove si inizia ma non dove si ... (repubblica)

30 all’ora, l’appello dei familiari delle vittime sulla strada Le federazioni, fondazioni e associazioni italiane in prima linea sulla sicurezza stradale lanciano un appello al governo, al parlamento e ai comuni, per sostenere la diffusione di città e zone a 30 c ...

Sì a genitore 1 e genitore 2 sulle carte di identità dei minori, la Corte d’appello di Roma condanna il ministero dell’Interno Era il 2018 e l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini decise che sulle carte di identità dovevano sparire la dicitura genitore 1 e genitore 2 e ritornare quella di madre e padre. Successivamente ...

Salvini, 'direttiva Città 30 del ministero va applicata' "Una direttiva, fatta nell'interesse pubblico, collettivo e nazionale che arriva dal ministero può e deve essere applicata perché altrimenti il codice della strada interverrà laddove non ritenga di in ...