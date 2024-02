Salute | Furfaro Pd | ‘Pdl per garantire screening neonatale gratuito a tutte le donne’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb (Adnkronos) – "La nostra proposta di legge va nella direzione dile mamme dile fasce sociali e di reddito di poter accedere adi alto livello per controllare ladel feto". Lo ha spiegato Marco, capogruppo Pd in commissione Affari sociali di Montecitorio e responsabile Welfare del Pd, durante la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge del Partito democratico che prevede 'Disposizioni per l'inserimento dell?esame diagnostico prenatale non invasivo (NIPT) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale'."Oggi questo test è offerto soprattutto in forma privatistica con costi molto elevati a carico delle famiglie e una non sempre adeguata consulenza genetica pre-test -ha proseguito-. Un test NIPT erogato in modo adeguato e previsto dalla spesa sanitaria nazionale rappresenta il modello migliore per quanto attiene al rapporto costi/benefici e non solo riduce sensibilmente il ricorso a pratiche invasive, ma limita molto la situazione di ansia e paura per madri e padri in attesa di conoscere i risultati o nella peggiore delle ipotesi interruzioni di gravidanza dovute a scarsa informazione. Per questo vogliamo informare le famiglie e dotarle di uno strumento che permetta loro di vivere una gravidanza più serena e sicura?.